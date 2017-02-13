矽晶圓漲價題材 台勝科漲停

2017-02-13 13:54

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓供應商台勝科（3532）受惠矽晶圓價格上漲，帶動1月營收走高，今天股價表現強勁，攻達84.7元漲停價位，股價創6年來新高價。

矽晶圓供給吃緊，尤其12吋矽晶圓因中國擴產積極出現供不應求盛況，供應商今年起紛調漲價格，為近4年首度出現調漲，調漲幅達15％到20％，受漲價利多激勵，矽晶圓相關個股股價紛站上波段新高。

環球晶今收盤價171元、崇越收93.5元，分別小漲與小跌，相較之下，台勝科股價表現強勁，漲停到84.7元，創6年來最高價位，引起市場注目。