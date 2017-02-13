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資金行情強滾滾 台股強登9700點

美股因減稅行情再創新高，推升台股今日飛越9700點，收盤上漲44.73點，收在9710.32點，成交量約992.26億元。 （資料照，記者羅沛德攝）

2017-02-13  13:51

〔記者卓怡君／台北報導〕美股因減稅行情再創新高，推升台股今日飛越9700點，由內資主導的中小型股持續活蹦亂跳，成交量維持在近千億元左右的高檔，蘋果概念股、鴻家軍發威引領台股再戰新高，收盤上漲44.73點，收在9710.32點，成交量約992.26億元。

法人提醒，台股連漲多日，短線有過熱疑慮，上檔壓力加劇，由於本週三將進行台指期結算，建議投資人不宜過度追高。

蘋果概念股與鴻家軍為本波驚驚漲多頭強攻部隊，GIS-KY（6456）一路飆漲，今日盤中爆量再度亮燈，TPK-KY（3673）同步上攻，市場傳出iPhone 8可能搭載3D手勢功能，IC設計原相（3227）早盤攻上漲停，帶動同樣具備3D概念的鈺創（5351）急拉；砷化鎵三雄宏捷科（8086）、穩懋（3105）及全新（8455）因今年營運極具轉機，股價亦強漲；PCB軟板臻鼎-KY（4958）今日亦帶量噴出，台郡（6269）也拉出長紅。

至於生技族群因禽流感疫情在台境內擴散，防疫題材發燒，相關個股積極表態；面板雙虎今日臉綠，群創（3481）法說會行情失靈，盤中大跌逾5%，拖累友達（2409）摜破季線；人氣飆股大同（2371）創高後連兩日下挫，尾盤出現大筆買單拉抬。

安聯投信表示，台股近期成交量明顯轉趨活絡，市場籌碼表現正面，呈現價漲量增的現象，除了外資重新買超，內資也開始活躍起來，特別是反映在今年的上櫃指數表現明顯優於上市指數，一反去年的走勢。台股在步入基本面的回升行情後，中小型股表現值得留意。

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