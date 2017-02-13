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核廢料選址4無人島 經濟部否認

媒體報導核廢料集中處置，台電已相中包括基隆市、金門縣、連江與澎湖縣轄區內的4個無人島，今經濟部表示否認。圖為核一廠。（資料照，記者李雅雯攝）

2017-02-13  12:48

〔記者黃佩君／台北報導〕媒體報導核廢料集中處置，台電已相中包括基隆市、金門縣、連江與澎湖縣轄區內的4個無人島，今經濟部表示否認，強調台電去年雖提交「集中式貯存場可行性評估報告」方案給經濟部，但因台電整體處理期程過長，要求台電重新規劃後補件，目前尚未收到新方案；而過去已遞交方案並未有選址在內，選址必須由經濟部跟原能會都同意方案後，再經由政院永續會作為平台討論提出。

台電過去已提報核廢料最終處置方案，選中金門烏坵及台東達仁，但因最終處置需進行公投，目前遙遙無期；而蘭嶼核廢處置已延期，台電因而在去年提出集中式貯存場概念，強調將包括蘭嶼及未來核能電廠除役後高低放廢棄物先集中「暫時」存放，目標也是導向無人島。由於集中存放並非最終處置，台電表示不需進行公投，當時即遭外界認為有造成最終處置事實後就地合法化之嫌。

媒體報導台電對集中式貯存場已選中包括基隆市、金門縣、連江與澎湖縣轄區內的4個無人島，台電不願證實。經濟部官員表示，台電去年雖提交「集中式貯存場可行性評估報告」方案給經濟部，但因台電整體處理期程過長，要求台電重新規劃後補件，目前根本尚未收到新方案。

官員表示，過去已遞交方案並未有選址在內，不知選址消息從何而來，也強調按照流程，選址必須由經濟部跟原能會同意方案後，再經由政院永續會作為平台討論提出。

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