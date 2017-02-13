核廢貯存4縣市無人島？台電：選址各界商討決定

核廢料存放蘭嶼已超過30年。（資料照，記者張存薇攝）

2017-02-13 12:04

［記者林筑涵／台北報導］外傳台電規劃將核廢料貯存場蓋在無人島上，候選場址包含基隆市、金門縣、連江縣與澎湖等4縣市轄區內無人島；台電發言人林德福表示，送交原能會報告中絕無提出任一地點，選址最終需建立「平台」凝聚共識，由各界共同商討決定。

由於蘭嶼核廢遷移計畫遲遲無下落，台電更因跳票遭原能會開罰1千萬元，台電為此改以替代性應變計畫執行，也就是集中式貯存場作為蘭嶼遷出核廢料存放的中繼站；據台電表示，蘭嶼核廢料遷場計畫以及具體替代方案實施報告皆已於去年底送交至原能會，而「集中式貯存場可行性評估報告」則是修訂後由經濟部審查。

但今日爆出台電提及4地點作為候選場址，發言人林德福表示，規劃中對沒有提出任何一個地點，相信提出地點的話顯然會有不同聲音，未來將會設立由經濟部籌組的選址委員會平台，包含政府、非政府組織、地方人士等各界代表共同討論及面對核廢料組裡，也會經此平台決定適當場址，林德福也說，核廢料重要的是凝聚各界共識，一同面對此議題。

不過，林德福也坦言，所謂無人島即是台灣外島，因此基隆、金門等管轄區內便會被討論。

根據台電提交原能會報告中，選址條件包含需有運送船停靠的港灣，且地質耐震、對民眾衝擊低等，土地估計需26公頃，總經費近800億。其中，林德福強調，運送核廢料因具輻射因素，與一般貨物不同，所以船舶及交通運輸將有嚴謹規劃，至於船隻的建造是否由台電負責，林德福則說若替代方案成行「當然」。