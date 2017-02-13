威力彩連槓27期 今晚頭獎衝上9.5億元

2017-02-13 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕 已經連槓27期未開出頭獎的威力彩，台灣彩券預估今天晚間開獎的威力彩頭獎獎金將上看9.5億元，如由一人獨得，將是金雞年首位威力彩的頭獎得主，也是今年最高頭獎幸運兒，加上今天氣溫逐漸回暖，預期將會帶來大量買氣。

根據台彩統計，威力彩自去年11月7日開出6億元頭獎，由一人獨得後，至今已連續27期頭獎摃龜，加上農曆年前頭獎加碼2億，使得今晚開獎的威力彩頭獎從8億8057萬6191元起跳，加上這期銷售金額達2.3億元，頭獎將上看9.5億元。

另外，威力彩自97年1月上市至今頭獎總共開出52次，其中有37次，也就是超過7成（71.16%）頭獎尚未累積超過10億就開出，頭獎超過10億才開出的比率不到3成（28.84%）。

金雞年到財神爺也特別眷顧台灣，春節期間大樂透就開出4次頭獎，因此想搶當今年首位威力彩頭獎得主的民眾，可得好好把握機會了。