威力彩連槓27期 今晚頭獎衝上9.5億元
2017-02-13 12:31
〔即時新聞／綜合報導〕 已經連槓27期未開出頭獎的威力彩，台灣彩券預估今天晚間開獎的威力彩頭獎獎金將上看9.5億元，如由一人獨得，將是金雞年首位威力彩的頭獎得主，也是今年最高頭獎幸運兒，加上今天氣溫逐漸回暖，預期將會帶來大量買氣。
根據台彩統計，威力彩自去年11月7日開出6億元頭獎，由一人獨得後，至今已連續27期頭獎摃龜，加上農曆年前頭獎加碼2億，使得今晚開獎的威力彩頭獎從8億8057萬6191元起跳，加上這期銷售金額達2.3億元，頭獎將上看9.5億元。
另外，威力彩自97年1月上市至今頭獎總共開出52次，其中有37次，也就是超過7成（71.16%）頭獎尚未累積超過10億就開出，頭獎超過10億才開出的比率不到3成（28.84%）。
金雞年到財神爺也特別眷顧台灣，春節期間大樂透就開出4次頭獎，因此想搶當今年首位威力彩頭獎得主的民眾，可得好好把握機會了。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
- 一例一休薪資縮水 基層勞工哀鴻遍野
- 爭取台塑赴美投資 德州招待王文淵吃喝玩樂
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表、上市櫃公司一月營收表
- 核廢貯存4縣市無人島？台電：選址各界商討決定
- 書劍集》川普的德州撲克戲法
網友回應
熱門新聞
- 日紅燈區禁拍照 制服爆乳妹全被Google街景曝光
- 獨家》宜蘭副縣長人選大逆轉 朱壽騫取代吳清鏞
- SBL》台銀球員比賽時喝啥？網友抓包這張圖笑翻
- 受傷警︰他像發狂鬥牛
- 七六人少2主力 竟滅熱火13連勝
- 罹舌癌學腹語重生 售車高手助癌友
- NBA》愛太痛！洛夫轉隊後首次明星賽恐泡湯
- NBA》填補加索缺口 馬刺簽下二連霸中鋒
- 崔舜華／口信
- 低薪、「吃人肉」不堪壓榨 22歲女星宣布出家
- 人生崩壞！英樂透最年輕得主擬告樂透商
- 探祕境高山湖泊─秘魯萬卡亞
- 鄭自才《畫我山川》油畫創作展
- 今開學溫差大 好天氣到週五
- 核廢料放哪裡？台電相中4座無人島
- 自由共和國》清水剛／為什麼推出神奇寶貝GO？
- 鹿晗9年前南韓留學照曝光 帥臉0變化
- 自由共和國》劉克襄／我們繼續在蓋茅草屋
- 立旗？ 韓國瑜自爆不知能否活到2020
- 李科永圖書館今復工 警方、保全工地外警戒
- 台灣一度滅絕 國寶級紅茄苳台江開花結果
- 孤獨的美食家漫畫作者辭世
- 子閎挺晨翔退團 偉晉想到這件事鼻酸
- 7座葛萊美獎得主 音樂大師賈諾病逝
- 中國盲目愛國主義 源自缺乏信仰
- 「仍像曾家媳婦」 寶媽離婚42年照顧公公不忘舊
- 南市怡平公園計劃建活動中心 鄉親反對
- 英奧斯卡名單出爐！《樂來越愛你》再稱霸 小班弟守住影帝
- 壞到惹火！女神卡卡露雙半球 皮衣鎖鏈裝登葛萊美紅毯
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet said to eye NT$800bn stimulus
- 衣架、手套應急 台醫機上救命
- 當年傑克讚最棒女孩 《鐵達尼號》小蘿莉長大了挨酸
- 本週汽柴油 小降0.1元
- 太孤單？ 女子在臉書頻頻放閃 男友竟是P上去的
- 寒流來襲4天 全台154人猝死
- KTV慶生爆衝突 衰到警局過生日
- 醋男當2稚子面 掐死小媽咪
- 賊偷收銀機丟橋下 消防員垂降找回
- 考試院副院長人事同意權 立院24日投票
- 第一屆台師大翡洛嘉鋼琴藝術節 嚴俊傑搭建國際交流平台
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：威力彩連槓27期 今晚頭獎衝上9.5億元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分