2/13重要財經新聞一覽

2017-02-13 09:06

自由時報財經︰駭客攻擊 下波鎖定政府、電商

近日多家券商遭國際駭客以「分散式阻斷服務攻擊」（DDOS）方式勒索攻擊。KPMG安侯企業管理公司金融業網路安全經理郭宇帆示警，隨國際駭客攻擊組織化、平台化，DDOS恐持續發生，凡具「無法停機」龐大壓力的資訊系統，都可能成下一波鎖定對象，如電子商務線上交易系統、政府網路便民服務等。

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