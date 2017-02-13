台股開盤上漲24.80點 報9690.39點
2017-02-13 09:02
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤上漲24.80點，漲幅0.26％，報9690.39點，成交金額為17.30億元。
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