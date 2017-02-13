小英總統拚都更 建商公會理事長吳寶田這樣說…

麗寶集團董事長吳寶田。（資料照，記者劉信德攝）

2017-02-13 08:04

〔即時新聞／綜合報導〕小英政府近期提出「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例」草案等三加一法，把都更列為施政要務，麗寶機構董事長也是不動產開發公會全國聯合會理事長吳寶田大讚小英用心，但是，他卻擔心行政部門跟不上小英總統的腳步，阻滯都更及老舊建物改建的進度；甚至修法不當，使得政策風險再增高。

吳寶田獲聘總統府國策顧問，提出第一份建言，《工商時報》報導，吳寶田建言，政府應優先檢討最高所得稅稅率45％的級距、兩稅合一扣抵減半，以免造成反商、仇富；其次是落實加速都市更新的政策，除提高優質、安全生活環境外，並透過產業效能帶動內需成長。

另外，建議政府減少投資市場的不確定性。他舉例，如政府打算實施的陽台、公共設施不予以登記，在實務上就已造成都更整合及投資者評估的嚴重干擾，且房屋持有稅連年暴增，更使得投資環境不可預測性變高。

吳寶田認為，一個都更案完成時程，平均耗費10年的時間，產業界特別重視法律的安定性；最近「蔡總統提出老舊建物危屋重建條例草案，把都更列為施政要務，我們都感受到蔡總統的用心和決心，但這需要行政部門在都更條例的修法上再加把勁。」

都更條例要怎麼修？吳寶田認為，小修就好，重點在於「協議合建」比照「權利變換」可享有相同稅賦優惠、都更戶減免持有稅等有目標的修法，避免過去20多年來的多次大修，搞得政策風險成為都更推動的最大變數，更讓投資計畫無法進行，最後都更進程阻滯不前。