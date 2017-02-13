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台塑赴美投資大手筆 傳逾約6000億元

台塑美國公司德州乙烷裂解廠擴建中。（資料照，台塑提供）

2017-02-13  07:08

〔即時新聞／綜合報導〕台塑集團赴美投資大手筆，據報導，除了原有的德州廠擴廠之外，還準備在路易斯安那州設石化中心，總投資額逾200億美元（約台幣6200億元）。

《中國時報》報導，台塑在美國早在 1980年至2011年就已陸續投資59.42億美元，近期將再擴廠，至 2019年將再投資約50億美元，總投資規模將達109.42億美元，預計生產乙烯年產規模達約286萬噸。

除了德州之外，台塑也把觸角放外到路易斯安那州，準備投資94億美元設立石化中心，就台塑規劃中進度，台塑化乙烷裂解廠及下游廠，下半年取得環評許可，第一期預計2022～2024年陸續投產；第二期則在一期完成後4年投產；預計一、二期乙烯年產各達120萬噸。

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  • 台塑集團總裁王文淵。（資料照，記者張慧雯攝）

    台塑集團總裁王文淵。（資料照，記者張慧雯攝）

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