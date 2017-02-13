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爭取台塑赴美投資 德州招待王文淵吃喝玩樂

2017-02-13  06:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國積極爭取投資，手法辛辣，據報導，德州為爭取台塑赴美投資，高規格禮遇台塑總裁王文淵，不止州長專函邀請，還VIP包廂共賞美足球超級杯（Super Bowl）、還有4處具備頁岩氣及水、電等天然支援的地點，隨台塑挑選；台塑原本已在德州設廠，如今打算再投資約 50億美元擴廠。

《中國時報》報導，王文淵是在2月3日至8日，協同台塑、台塑化等相關主管赴美，參加德州休士頓舉辦的國際CEO招商大會，還另外與德州提出任選的4個郡的相關人員專案會談；包括維多利亞郡（Victoria County）、休斯頓郡（Houston County）、橙郡（Orange County）及Corpus Christi等。

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  • 台塑集團總裁王文淵。（資料照，記者張慧雯攝）

    台塑集團總裁王文淵。（資料照，記者張慧雯攝）

  • 台塑美國公司德州乙烷裂解廠擴建中。（資料照，台塑提供）

    台塑美國公司德州乙烷裂解廠擴建中。（資料照，台塑提供）

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