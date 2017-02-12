總統重視全國財經會議 經長：可能提前舉行

2017-02-12 16:05

［記者林筑涵／台北報導］全國工業總會理事長許勝雄主動提出舉辦「全國財經會議」，且獲總統支持，決定採「下而上」的形式，由許勝雄邀集各界商討台灣經濟困境的解決之道。經濟部長李世光今表示，此事已籌備數月，政府重視程度高，可能提前舉行。

工總理事長許勝雄與總統蔡英文、行政院長林全會面時提出希望召開「全國財經會議」意見，獲得蔡英文支持並表示過去由政府主導部分與現實有落差，因此雙方決議「由下而上」，以業界籌劃、政府給予支持的方式進行。

經濟部長李世光受表示，以往經濟部每3年舉辦一次「全國產業發展會議」，考量此運作形式未能真正解決部分經濟問題，因而以此為基礎延伸，透過邀集相關工商團體參與，希望藉由共同商討方式，達到解決經濟核心問題的目的。

李世光指出，此事經濟部工業局一直與許勝雄洽談、籌劃數個月，同時請許勝雄出面召集會議，雙方原定計畫於6、7月間舉行正式會議，然而考量各界期待，且總統蔡英文和行政院長林全都十分重視，因此「有可能提前舉行」。

據了解，工商團體將於下週二舉行新春團拜，屆時七大工商團體、中華民國工業區廠商聯合總會和貿協將開會前會，討論議題包含「經營環境」、「連結國際」、「連結在地」、「連結未來」、「促進青年創業與就業」、「產業發展與女性參與」等6大議項，同時也將決定出正式會議時間。