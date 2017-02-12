屈臣氏搶觀光財 7門市設「小額退稅服務」
2017-02-12 13:34
〔記者楊雅民／台北報導〕搶觀光商機，屈臣氏在台北、台中和高雄7家觀光人潮較多的門市設立「小額退稅服務」，提供小額消費現場退稅服務。
屈臣氏表示，當日累計消費金額於2000元～2萬4000元間，持外國護照、旅行證或出入境許可證正本，並出示發票及商品，即可在屈臣氏「退稅服務台」由專人服務辦理退稅。
根據統計，近年來台旅客數量直線上升，105年度來台觀光客將近1500萬人次，成長近11%，因台灣商品品質優良、價格親民，觀光客來台最愛血拚購物，藥妝更是各國觀光客來台必買伴手禮，如MIT面膜及韓妞最愛黑人牙膏。
為因應外籍旅客退稅需求，屈臣氏未來也將評估於更多門市設立退稅服務台，讓觀光客不需到機場大排長龍，在屈臣氏就可以便利購物、輕鬆退稅。
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