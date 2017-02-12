台灣紡織業再擴張 前進美國設廠

2017-02-12 07:56

〔即時新聞／綜合報導〕台灣紡織業再擴張，前進美國設廠加入「美國製造」行列，宏遠跑最快，第一匹在美國出廠的布料即將在3月面市，另包括聚陽、力鵬等都在考慮中。

台灣紡織業在全球市場上享有聲譽，但設廠地點主力在中國及東南亞，《中央社》報導，受到受國際情勢的變化，以及美國總統川普的「美國製造」帶來貿易壓力，紡織廠採取再擴張作法，以增加商機。

遠東集團的宏遠，早就買下美國北卡羅來納州的舊廠房重新改裝，並增添新織布機等，主要生產布料及少量成衣，預計3月中即可生產出第一匹布料；成衣大廠聚陽正評估在海地及多明尼加設立成衣廠，亦考慮在美國設廠；全台灣最大的尼龍粒、絲製造業者力鵬，一向固守「台灣製造」，但因美國客戶的強烈需求，準備下半年在美國設立發貨倉庫。