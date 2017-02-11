大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎開出5注
2017-02-11 22:27
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月11日）開獎的第106000012期大福彩頭獎、大福獎摃龜；第106000036期今彩539頭獎5注中獎，每注可得獎金480萬，分別由屏東縣屏東市民生路290號的「財來彩券行」、新北市土城區廣明街55號的「柏樂彩企業社」、苗栗縣公館鄉館中村近光路65號的「興煥投注站」、桃園市龍潭區龍潭里龍元路108號1樓的「錢讚彩券行」、新北市三重區三民街90號1樓的「得運彩券行」開出。
第106000012期大福彩中獎號碼為：「01、04、13、14、22、32、33，特別號03」，頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得25萬元；參獎共88注獲得，每注可得4000元；肆獎共1710注獲得，每注可得400元；普獎共1萬3474注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共9注獲得，每注可得10萬元。
第106000036期今彩539中獎號碼為「02、15、17、20、25」頭獎5注獲得，每注可得480萬元；貳獎共362注獲得，每注可得2萬元；參獎共9074注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬7503注獲得，每注可獲得50元。
第106000036期39樂合彩中獎號碼為「02、15、17、20、25」，四合共16注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共546注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1670注中獎，每注可得1125元。
第106000036期3星彩中獎號碼為「507」，正彩共43注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第106000036期4星彩中獎號碼為「2519」，正彩共2注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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