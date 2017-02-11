碩禾控告妨害營業秘密 磐采：產品是自主研發

2017-02-11 18:50

〔記者張慧雯／台北報導〕甫掛上興櫃的磐采公司今（11）日公告，碩禾員工曾於民國103年8月間兩次寄送碩禾鋁膠半成品及PERC鋁膠給磐采員工，提供磐采分析成分，檢察官對被告碩禾與磐采員工依營業秘密法第13條之1第1項第1款之竊取營業秘密進而洩漏之罪嫌，及因磐采員工觸犯營業秘密法第13條之1之罪，依同法第13條之4前段，對磐采科以罰金，依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

碩禾董事長陳繼明表示，雖然這是幾年前的事情，不過碩禾有具體證明，因此主張碩禾員工及磐采違反侵害營業秘密，向新竹地院提出刑事附帶民事訴狀，要求被告碩禾員工甲及磐采不得利用、發表、重製或洩漏碩禾所有或持有關於太陽能電池各項導電漿料有關的研發、技術、規格、配方、市場分析、銷售、業務、策略發展、組織及人事等有關的營業秘密，求償至少3000萬元。

磐采則解釋，此訴訟案件目前尚在法院審理中，刑事案件部分新竹地院於去年6月底來函，說明原訂於去年7月1日的準備庭庭期取消，截至目前為止，刑事案件及刑事附帶民事訴訟進度未有其他新進展。磐采指出該案已委任律師進行相關作業，而目前磐采的太陽能導電漿產品是自民國100年度開始進行自主研發，公司及相關管理階層並未直接或間接取得任何來自碩禾所聲稱遭竊取的營業秘密。