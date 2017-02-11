大福彩、今彩539 開獎囉！

2017-02-11 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕今天（2月11日）大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號公布：

大福彩：01、04、13、14、22、32、33，特別號03。

今彩539：02、15、17、20、25。

39樂合彩：02、15、17、20、25。

3星彩：507。

4星彩：2519。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」