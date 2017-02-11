加油再等等！台塑汽、柴油下週調降0.1元
2017-02-11 17:03
台塑石化今下午宣布，下週一凌晨1點起各式汽、柴油價格每公升各調降0.1元。圖為示意圖。（資料照，記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台塑石化今下午宣布，受美國原油庫存增加影響，以及考量近期國際油價走勢，下週一起各式汽、柴油價格每公升各調降0.1元。
據台塑石化公司公布資訊指出，13日凌晨1點起汽柴、油批售價格均調降0.1元/公升，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升24.8元、95+無鉛汽油每公升26.3元、98無鉛汽油每公升28.6元、超級柴油每公升22.3元。
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