保險套奶粉一起賣 杜蕾斯母企業千億收購美強生
2017-02-11 11:48
利潔時收購美強生，同時握有避孕、育嬰市場。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕以生產清潔、健康產品為主的「利潔時」（Reckitt Benckiser）公司，旗下擁有全球知名保險套品牌「杜蕾斯」，如今利潔時斥資166億美元（約台幣5185億），收購嬰兒食品公司美強生（Mead Johnson），同時握有避孕、育嬰市場。
綜合媒體報導，利潔時原先有意以每股90美元、總價166億美元收購美強生，溢價29%。如今確認以166億美元收購，若再加上13億美元的債務，總計179億美元（約台幣5591億）。
目前美強生在全球育嬰產品約有10%市佔率，其中，2016年有一半的銷售來自亞洲，外界預料利潔時收購美強生，是想搭上中國開放二胎的生育政策。
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