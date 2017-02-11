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深夜強震後 群創台南廠恢復生產 高雄廠復歸中

2017-02-11  11:01

〔記者陳梅英／台北報導〕去年0206台南大地震才剛滿週年，今天凌晨台南市近海又發生芮氏規模5.6的地震，不只台南，高雄也超有感，面板廠群創台南、高雄兩廠區都受到影響，所幸人員均安，目前南科廠已經恢復正常生產，高雄路竹廠也陸續復歸中。

群創表示，台南市區震度較大，南科學園區廠區測得地震級數未達疏散等級5，已恢復正常生產，高雄路竹廠清晨緊急疏散員工，正陸續復歸中。

群創在高雄路竹廠有一座8.5代線以及一座8.6代線，另外還幫鴻海管理一座6.5代LTPS廠，其中，8.6代線產能今年初才剛開出。

根據氣象局報告，今日1點12分開始，南部地區接連發生多起地震，分別為1點12分發生在台南市近海、芮氏規模5.6的地震，台南市最大震度達6級，接著發生多起餘震。

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  • 南台灣又大震，群創台南已恢復生產、高雄廠復歸中。（資料照，記者陳梅英攝）

    南台灣又大震，群創台南已恢復生產、高雄廠復歸中。（資料照，記者陳梅英攝）

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