2/11重要財經新聞一覽
2017-02-11 09:21
自由時報財經︰台股增溫 中止MSCI連13降
ＭＳＣＩ明晟昨清晨公布最新季度調整，台股在「ＭＳＣＩ全球新興市場指數」權重維持十二．○六％不變，這是台股連續十三度遭調降權重後，三年多來首次維持不變，最新權重將在三月一日生效；法人指出，中國Ａ股已三度遭ＭＳＣＩ拒於門外，今年中再度扣關，但中國近來嚴控資金外流，且中美關係生變，恐四度遭拒門外；台股短期內不用跟Ａ股共「擠」在同一個池子（新興市場指數），不會因此遭到排擠，可望鬆口氣。
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蘋果日報財經︰群創上季大賺108億 全年轉盈
繼夏普重返獲利後，鴻海集團旗下群創再傳捷報。群創昨公布去年財報，受惠於2016年面板供貨吃緊的帶動，面板呈現量價齊揚，群創第4季單季獲利重新站上百億元大關，來到108.69億元，單季每股純益1.09元，表現亮眼，讓2016年轉虧為盈。
工商時報財經︰14檔營收三增股 吸金
台股昨（10）日再創波段新高，具業績題材個股成為市場追逐重點，上市櫃公司1月營收出爐，共有新光金、中石化、華航等14檔元月營收月增、年增，且月增率連2個月維持正成長的「三增」股，由年底旺到年初，具基本面支撐，可望續獲資金關注。
中國時報財經︰雙軋行情引爆 台股叩關 9700
台股喜獲金雞開春大禮，MSCI昨日公布最新季度權重調整，台股總算終止連13降，逆轉3年半（自2013年8月以來）持續遭雙降的窘境，在「MSCI新興市場指數」權重獲調升0.01個百分點之際，最新權重來到12.1％，「MSCI新興亞洲指數」則僅微幅調降0.003個百分點，最新權重為17.2％。
星島日報財經︰恒指剔走利豐 吉利成功染藍
在昨天收市後，恒生指數公司宣布主要指數成分股變動，利豐（494）被剔出，由吉利汽車（175）代替。國指方面，香港首隻H股青島啤酒（168）出乎意料地遭剔出，郵儲銀行（1658）則成為國指新貴。恒指公司表示，會檢討國指組成方法，考慮加入紅籌股以及民企股，並會在今年8月進一步公布。
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