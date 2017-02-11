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川普減稅計畫激勵 歐股收高

2017-02-11  03:44

〔中央社〕美國總統川普表示，他即將公布1項「非凡的」減稅計畫細節後，激勵歐洲股市在內的全球股市走揚。

倫敦FTSE 100指數上漲0.40%，收在7258.75。

法蘭克福DAX 30指數上漲0.21%，收在11666.97。

巴黎CAC 40指數上漲0.04%，收在4828.32。

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