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川普近期將推重大稅改計畫 美股再創高
2017-02-11 02:44
〔中央社〕美股今天走強，受到美國總統川普誓言未來數週將推出重大稅改計畫的激勵，主要指數再創歷史新高。
台北時間今天上午2時20分，道瓊工業指數上漲103.24點，或0.51%，報20275.64點；標準普爾500指數上漲8.30點，或0.36%，報2316.17點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲24.289點，或0.42%，報5739.469點。
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