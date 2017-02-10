2017-02-10 22:20

〔記者鄭琪芳／台北報導〕史上第一回，大樂透頭獎連續4期開出！今天晚上開獎的第106000016期大樂透，頭獎1注中獎，獨得獎金1億元，獎落屏東縣林邊鄉中林路35號「旺財投注站」；第106000035期今彩539，頭獎摃龜。

第106000016期大樂透中獎號碼為：「07、11、12、15、24、26，特別號06」頭獎1注中獎，獨得獎金1億元；貳獎共8注獲得，每注可得19萬8367元；參獎共63注獲得，每注可得2萬5189元；肆獎共184注獲得，每注可得5749元；伍獎共2712注獲得，每注可得1072元；陸獎共3705注獲得，每注可得1000元；柒獎共3萬2327注獲得，每注可得400元；普獎共4萬5087注獲得，每注可得400元。

第106000035期今彩539中獎號碼為「05、17、22、27、32」，頭獎摃龜；貳獎共276注獲得，每注可得2萬元；參獎共7933注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬8770注獲得，每注可獲得50元。

第106000016期49樂合彩中獎號碼為「07、11、12、15、24、26」，四合共4注中獎，每注可獲得20萬元；三合共229注中獎，每注可得1萬2500元；二合共5754注中獎，每注可得1250元。

第106000035期39樂合彩中獎號碼為「05、17、22、27、32」，四合6注共中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共244注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6888注中獎，每注可得1125元。

第106000035期3星彩中獎號碼為「703」，正彩共14注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000035期4星彩中獎號碼為「7695」，正彩共11注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」