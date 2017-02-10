大樂透、今彩539開獎囉！
2017-02-10 20:54
〔即時新聞／綜合報導〕今天（2月10日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：第一區：07、11、12、15、24、26。特別號：06。
49樂合彩：07、11、12、15、24、26。
今彩539：05、17、22、27、32。
39樂合彩：05、17、22、27、32。
3星彩：703。
4星彩：7695。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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