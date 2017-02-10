證交所及投保中心去函台紙 要求60日內補選監察人

2017-02-10 20:53

〔記者李靚慧／台北報導〕 台紙（1902）今日傍晚發布重大訊息表示，已分別於8日及今（10）日接獲證交所、投保中心來函要求，董事會應於60日內召開股東臨時會，依法辦理監察人補選。台紙因此呼籲董事長簡鴻文履行承諾，盡速辦理主管機關要求事項。

台紙指出，依據60日內期限推算，必須在2017年4月4日以前召開股東臨時會選任監察人，但因適逢假日，故需提前至2017年3月31日召開。根據證交所召開股東臨時會的相關作業規定，台紙應在2017年2月12日以前，向證交所申報召開股東臨時會，但又因12日為假日，需提前至2月10日以前公告申報。

台紙強調，相關作業均需董事長簡鴻文召開董事會。台紙指出，內部今日已將證交所及投保中心來函，依照內部公文流程簽辦，董事長簡鴻文也於今（10）日簽悉，但截至下班前，均未收到董事長通知召開董事會或臨時董事會的指示。

台紙總經理余美玲晚間透過新聞稿表示，證交所與投保中心均已來函要求，呼籲董事長簡鴻文應履行個人在記者會中的聲明，盡速召開董事會以解決目前公司無監察人承認財報的狀況。