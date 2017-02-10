| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

中華電信MOD用戶 今年目標衝200萬戶

2017-02-10  20:29

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信（2412）董事長鄭優上任後，將中華電信定位為「數位經濟的發動機，創新產業的領航員」，並以穩住行動語音、MOD二年內轉虧為盈、以及積極南進為三大重要任務。鄭優表示，MOD希望年底可以達到200萬戶。

中華電信今年財測每股獲利不到5元，主要是獲利率高的行動語音營收下滑，因此鄭優希望穩住語音業務。

MOD開台至今13年，不過也連續虧損13年，2016年營收約23億元，但虧損達17億元，而累積虧損更高達315億元。鄭優說MOD在內容等方面都要加強，MOD目前用戶133萬戶，預計到年底時可以衝到200萬戶，在用戶數的支撐下，可以與頻道業者討論較好的合作模式。

在南向方面，中華電信全球有12個海外據點，其中東南亞就有6個，中華電目前在越南設有子公司，也與越南電信Viettel合資新公司，發展數據資料中心（Data Center），中華電信持股30%;另外，中華電在香港、新加坡已有子公司，緬甸有辦事處，現有的泰國辦事處在今年將提升為子公司。鄭優希望採取與越南電信Viettel合資新公司的合作模式，與東協國家建立起合作機會，服務台商。

廣告
  • 中華電信董事長鄭優（左）及總經理謝繼茂。（記者王憶紅攝）

    中華電信董事長鄭優（左）及總經理謝繼茂。（記者王憶紅攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： MOD 中華電信 鄭優
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：中華電信MOD用戶 今年目標衝200萬戶


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.