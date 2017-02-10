中華電信MOD用戶 今年目標衝200萬戶
2017-02-10 20:29
〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信（2412）董事長鄭優上任後，將中華電信定位為「數位經濟的發動機，創新產業的領航員」，並以穩住行動語音、MOD二年內轉虧為盈、以及積極南進為三大重要任務。鄭優表示，MOD希望年底可以達到200萬戶。
中華電信今年財測每股獲利不到5元，主要是獲利率高的行動語音營收下滑，因此鄭優希望穩住語音業務。
MOD開台至今13年，不過也連續虧損13年，2016年營收約23億元，但虧損達17億元，而累積虧損更高達315億元。鄭優說MOD在內容等方面都要加強，MOD目前用戶133萬戶，預計到年底時可以衝到200萬戶，在用戶數的支撐下，可以與頻道業者討論較好的合作模式。
在南向方面，中華電信全球有12個海外據點，其中東南亞就有6個，中華電目前在越南設有子公司，也與越南電信Viettel合資新公司，發展數據資料中心（Data Center），中華電信持股30%;另外，中華電在香港、新加坡已有子公司，緬甸有辦事處，現有的泰國辦事處在今年將提升為子公司。鄭優希望採取與越南電信Viettel合資新公司的合作模式，與東協國家建立起合作機會，服務台商。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 25歲重拾書本 藝人瑪利亞克服學習障礙拚到碩士
- MLB》史上罕見 作勢故意四壞飆出三振（影音）
- 鍾欣凌接棒侯昌明 黃金時段衝收視
- 台北賞櫻還有這！ 吳氏宗祠山櫻林綻放
- 元宵冷颼颼 北部低溫8度 中南部日夜溫差大
- 放下針灸改拿鋤頭 「醫師農夫」陳力種出甜美水蜜桃
- 國民黨以美豬諷美珠 民進黨批：不成熟、幼稚
- 由「港」而發 高鐵活動抽免費乘車券
- 破天荒！ 憲法法庭辯論同婚 324首度開庭直播
- 賴琳恩求歡不麻煩 直接脫光全裸驚到陳乃榮
- 義大利情資解密 20萬桶核廢料倒台灣海域
- 自由限時批》川習「一中」各自解讀 北京知道厲害了！
- 退休軍公教要求退選？ 洪秀柱：不可能做到
- 思念父母化作舞 高欣欣舞技動人
- 凍死？棄屍？ 男子路倒山區 警不排除外力介入
- 李洪基飆髒話自爆分手 公開戀情3個月玩完
- 潘維剛若選國民黨主席 他會是最大受益者...
- 協調產生國民黨新黨魁？ 詹啟賢：殘害民主
- 燈會「交通懶人包」 假日有接駁車
- 新會期首發國會人權外交 取經南非轉型正義經驗
- 中職》林樺慶連2年扛先發 跪求「別再被球打到」
- 桃園燈會「幸福起家」今點燈 3分鐘水上高空煙火秀
- 塞森斯任司法部長 美參院通過
- （影音）劇組封鎖性愛場面 格雷媽PO「乳頭夾」爆雷
- 黃世銘為救馬翻供？ 民團告發偽證罪
- 「對不起！」拍扁麵包師認私下募款、道歉辭職
- 有事嗎？卡卡超級盃中場秀 被指控在「召喚惡魔」
- 焦點評論》35名失聲者滅黨
- 豬哥亮缺席春酒 進醫院熬第6次化療
- 南家扶助學20年 1.5萬人次受惠、總金額達1.3億
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai vows to boost tourism industry
- 僑生5年成長3成人數破萬 馬來西亞籍最多
- 打槍無尊告白 成語蕎還原真相
- 高雄70歲農婦清晨下田 疑因天冷猝死
- 長照2.0新增服務 把日照中心搬進家中
- 北市慶「天穿」 客家公園週日辦文學音樂會
- 網傳GG泡汽水可提升勃起力 鄉民試了下場是...
- 海倫清桃0收入日花150 自揭真實身世
- 台北元宵大遊行明登場 中華路將封閉陸橋
- 還是「不來電」 川普只致函習近平
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中華電信MOD用戶 今年目標衝200萬戶
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分