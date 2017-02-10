中華電信MOD用戶 今年目標衝200萬戶

2017-02-10 20:29

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信（2412）董事長鄭優上任後，將中華電信定位為「數位經濟的發動機，創新產業的領航員」，並以穩住行動語音、MOD二年內轉虧為盈、以及積極南進為三大重要任務。鄭優表示，MOD希望年底可以達到200萬戶。

中華電信今年財測每股獲利不到5元，主要是獲利率高的行動語音營收下滑，因此鄭優希望穩住語音業務。

MOD開台至今13年，不過也連續虧損13年，2016年營收約23億元，但虧損達17億元，而累積虧損更高達315億元。鄭優說MOD在內容等方面都要加強，MOD目前用戶133萬戶，預計到年底時可以衝到200萬戶，在用戶數的支撐下，可以與頻道業者討論較好的合作模式。

在南向方面，中華電信全球有12個海外據點，其中東南亞就有6個，中華電目前在越南設有子公司，也與越南電信Viettel合資新公司，發展數據資料中心（Data Center），中華電信持股30%;另外，中華電在香港、新加坡已有子公司，緬甸有辦事處，現有的泰國辦事處在今年將提升為子公司。鄭優希望採取與越南電信Viettel合資新公司的合作模式，與東協國家建立起合作機會，服務台商。