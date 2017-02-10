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業外又有驚奇！ 觸控廠TPK 12月EPS1.51元

2017-02-10  19:25

〔記者陳梅英／台北報導〕觸控廠TPK-KY宸鴻（3673）今日發佈12月自結財報，TPK12月營收87.37億元，稅前5.88億元，稅後盈餘5.23億元，每股稅後盈餘1.51元，不過，其中有5.7億元的收益是業外貢獻，也就是說，12月TPK本業仍處於虧損情況。

對於這5.7億元業外收益來自何處，TPK表示將於下週法人說明會上說明。

TPK近日股價飆漲，今日遭證交所要求公佈財報自結數，TPK表示，公司營運一切正常，近幾日公司股票價格變動及交易量變化，是由市場自由交易機制所決定，請投資人審慎評估。

TPK提供公司最近的自結數是105年12月營收與獲利，其中業外收入淨額5.70億元，約當EPS影響數1.66元。

TPK將於下週2月16日舉辦線上法人說明會，屆時將完整說明第四季財務及營運狀況。

TPK去年第4季營收247.24億元，較第3季減少5.5%，略低於當初持平的預估，在業外挹注下預計可維持獲利，但累計前三季每股稅後虧損仍達5.13元，2016年TPK預估仍將是虧損的一年。

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  • 業外又有驚奇！觸控廠TPK-KY宸鴻 12月EPS 1.51元。TPK將於下周舉行線上法人說明會。圖右為公司董事長江朝瑞，（資料照，記者陳梅英攝）

    業外又有驚奇！觸控廠TPK-KY宸鴻 12月EPS 1.51元。TPK將於下周舉行線上法人說明會。圖右為公司董事長江朝瑞，（資料照，記者陳梅英攝）

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