匯傷！新光金1月稅後虧2.54億元 每股淨損0.03元
2017-02-10 19:47
〔記者廖千瑩／台北報導〕因新台幣強勁升值，壽險金控元月獲利都遭匯傷。新光金今天公告元月自結獲利，受到核心子公司新光人壽單月稅後虧5.87億元影響，拖累新光金元月獲利也跟著虧，金控元月稅後虧2.54億元，每股淨損0.03元，在15家金控中獲利墊底。
根據新光金公告，金控元月單月稅後虧2.54億元，除了子公司新壽單月稅後虧5.87億元外，銀行單月稅後純益3.01億元。
新光金表示，新壽虧損的主因，還是因為新台幣今年元月升幅達2.85%，壽險公司面臨強大的匯損壓力，光是元月外匯價格變動準備金就用掉10億元，但目前外匯價格變動準備金仍在安全水位之上，還不需要額外增提。
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