鴻海1月營收逾3千4百億元 年增2.29％ 月減23％
2017-02-10 19:11
〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海（2317）今日公佈元月營收3,453.33億元，年增2.29％、月減23％，為近五年來同期次高，然而中斷了近四個月來破四千億的表現。
法人指出，農曆春節假期，造成工作天數較短，且iPhone7於9月上市，出貨告一段落，iPhone第下一代新機3月才會拉貨，不利於鴻海1月營收成長。
今天鴻海股價來到89.1元，是近五個月高點，。
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