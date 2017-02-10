| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
全台20縣市空品達警戒橘！ 敏感族群須留意
 首頁 > 財經

鴻海1月營收逾3千4百億元 年增2.29％ 月減23％

2017-02-10  19:11

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海（2317）今日公佈元月營收3,453.33億元，年增2.29％、月減23％，為近五年來同期次高，然而中斷了近四個月來破四千億的表現。

法人指出，農曆春節假期，造成工作天數較短，且iPhone7於9月上市，出貨告一段落，iPhone第下一代新機3月才會拉貨，不利於鴻海1月營收成長。

今天鴻海股價來到89.1元，是近五個月高點，。

廣告
  • 今天（10日）鴻海股價來到89.1元，是近五個月高點。（陳柔蓁翻攝自雅虎股市）

    今天（10日）鴻海股價來到89.1元，是近五個月高點。（陳柔蓁翻攝自雅虎股市）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 營收 鴻海
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：鴻海1月營收逾3千4百億元 年增2.29％ 月減23％


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.