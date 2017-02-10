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美光擴大在台投資 今年將招募1000人

2017-02-10  17:52

〔記者洪友芳／新竹報導〕美光已收購華亞科後，規劃台灣成為美光發展DRAM主要生產基地，預計今年將招募1000人，以因應中科建立後段封測與研發等人力需求，台灣員工數將從目前6000人增加到7000人，仍為台灣最大的外商公司。

美光的中科廠區營運長徐國晉表示，美光在NAND快閃記憶體以新加坡為主，台灣則以發展DRAM生產為主要基地，今年規劃擴大投資後段封測與研發、產品工程、IT與特殊元件研發等，預計需再招募人力約1000人。

美光的中科廠（原瑞晶）月產能約8到9萬片，從有數千片產能從25奈米跨向1X奈米製程；林口廠區目前以20奈米為主，月產能約9萬多片，新營運長葉仁傑為新加坡人，40多歲，上週才舉家遷來台灣到職，他表示，他很喜歡台灣，尤其愛吃鳳梨酥、豆漿燒餅，對於如何帶領林口廠區3000多名員工，重點就是要多溝通。

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  • 美光在台營運長，左為林口廠區新來營運長葉仁傑，右為中科廠區營運長徐國晉。（記者洪友芳攝）

    美光在台營運長，左為林口廠區新來營運長葉仁傑，右為中科廠區營運長徐國晉。（記者洪友芳攝）

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