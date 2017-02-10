電信三雄1月獲利 台灣大第一

2017-02-10 17:46

〔記者王憶紅／台北報導〕電信三雄1月獲利出爐，台灣大（3045）以每股獲利0.52元居冠，其次為中華電（2412）的0.46元，以及遠傳（4904）的0.29元。

台灣大1月營收為99.4億元，稅後盈餘14.1億元，每股稅後盈餘0.52元。台灣大今年財測營收目標1188.5億元，年增2%，稅後盈餘143.8億元，每股盈餘5.28元，年減6%。雖然財測獲利較去年衰退，不過台灣大表示，一定能超越財測預。

中華電信1月營收187.3億元，年減4.4%；稅後盈餘35.4億元，年減18%；每股盈餘為0.46元。中華電今年財測，營收目標為2,311.6億元，年增0.5%，稅後盈餘368.9億元，年下滑7.8%，每股盈餘4.75元，年下滑7.8%。

遠傳1月營收78.08億元，稅後盈餘9.5億元，每股稅後盈餘0.29元。遠傳今年財測將在2月15日法說會公布。