金管會：台股18日照常開盤 不休市

2017-02-10 17:03

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣因彈性放假補上班日為交易日經常導致全球唯一開盤，引發爭議；金管會今日表示，在無一致共識下，此次228連假，18日補上班，證券期貨市場仍維持開市交易。

金管會表示，我證期貨市場休假日，需考量投資人交易需求、金融服務便利性、金融市場一致性、國內證券期貨市場投資人結構、證券期貨業經營成本等五大因素。

有關證券期貨市場的休假日，依規定與銀行業通行假日相同，金管會去年9月21日公告中國民國106年銀行業休假日期表，台灣證券交易所，證券櫃檯買賣中心以及台灣期貨交易所等也已配合於105年11月公告106年度證券及期貨市場開（休）市日期。

近期外界關切彈性放假補上班日為交易日機制是否調整，經徵詢證券期貨相關業者意見，因尚無法達成一致共識，考量106年度開（休）市日期經相關工會及業者討論考量相關因素後決定並已公告，為維持市場運作穩定性，仍應依公告事項辦理，讓外界因應予遵循。