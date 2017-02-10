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中市豐原第一市場傳失火 警消趕赴現場灌救
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零組件持續吃緊 宏碁：首季成本增加3~5％

2017-02-10  16:56

〔記者卓怡君／台北報導〕市場調查機構預估今年全球PC市場終於可望止跌回穩，宏碁（2353）台灣區總經理林佳璋表示，台灣宏碁首季表現可望略優於去年同期，優於業界水準，惟零組件供應持續吃緊，以DRAM、SSD記憶體缺貨情況最為嚴重，面板供應亦緊俏，首季相關成本約增加3~5%，目前沒有調漲計畫，先「忍辱負重」、自行吸收。

林佳璋指出，目前看來，記憶體吃緊到第3季仍無法紓解，至於第4季能否改善還看不出來，根據GFK調查，去年NB市場雖衰退，但電競NB與輕薄NB逆勢成長，輕薄NB年成長率逾10%，林佳璋表示，宏碁去年推出全系列輕薄NB，市場反應極佳，消費者指名度第一，樂觀看待今年表現。

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  • 宏碁台灣區總經理林佳璋。（記者卓怡君攝）

    宏碁台灣區總經理林佳璋。（記者卓怡君攝）

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