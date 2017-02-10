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春節影響 元月全國稅收1323億 小減8億

2017-02-10  16:37

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部統計處下午公布今年1月全國稅收1323億元，較去年同月減少8億元或0.6%，主要是1月適逢農曆春節，部分稅款尚未入帳所致。

財政部統計處表示，1月稅收以證交稅減少14億元、關稅減少12億元、營所稅減少9億元較多；但土增稅增加16億元、綜所稅增加15億元、營業稅也增加15億元。

另外，財政部統計處表示，經納計部分遞延入帳稅款，去年12月稅收修正為1386億元，較初步統計增加221億元，主因營業稅、綜所稅及營所稅分別上修122億元、24億元及20億元；修正後去年稅收2兆2241億元，較前年增加892億元或4.2%，較預算數則超徵1274億元。

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  • 財政部今召開「股利所得課稅及兩稅合一制度檢討」座談會，希望兼顧租稅公平及經濟發展。（記者鄭琪芳攝）

    財政部今召開「股利所得課稅及兩稅合一制度檢討」座談會，希望兼顧租稅公平及經濟發展。（記者鄭琪芳攝）

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