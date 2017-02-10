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川普減稅激勵美元 新台幣收盤小貶0.5分

2017-02-10  16:21

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國總統川普承諾很快公布減稅方案，激勵國際美元走強，亞洲貨幣走勢偏弱，新台幣跟著開低，但受到台股上漲激勵，午盤後由貶轉升，但因外資買賣動向不明，終場新台幣轉升為貶，以31.051元兌1美元作收，微貶0.5分。

外匯交易員指出，新台幣早盤以31.16元開出，盤中最低來到31.19元，到受到台股上漲影響，午盤以後轉貶為升，最高來到31.022元；不過，由於外資今天有買有賣，買賣動向不甚明確，終場新台幣微貶作收。

匯銀人士指出，新台幣後續走勢仍受到國際美元走勢及外資動向影響，預料短線應會維持狹幅盤整格局。

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  • 新台幣示意圖。（資料照，記者李靚慧攝）

    新台幣示意圖。（資料照，記者李靚慧攝）

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