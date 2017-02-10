MSCI新興市場指數季度調整 中國權重遭雙降
2017-02-10 16:40
〔記者廖千瑩／台北報導〕MSCI公布最新季度調整，觀察三大新興區域占MSCI新興市場指數的權重變化，新興亞洲權重連四季獲調升、並獲唯一上調，歐非中東、拉美續遭排擠。
進一步檢視MSCI新興市場指數和MSCI新興亞洲指數中成份國的變化，中國連三季雙升止步、遭到雙降，在新興市場和新興亞洲中分遭0.01%和0.04%的調降；台灣在新興市場權重反獲小幅調升，另印度和泰國兩地權重本次持續獲得MSCI雙邊調升，特別是印度，本次權重升幅最大。
值得一提的是，馬來西亞股市權重自去年5月遭MSCI連續三季雙降後，本次浴火重生再獲MSCI青睞，在新興市場和新興亞洲中分獲0.0048%和0.0042%的微幅調升，上調幅度雖不大，卻不難看出隨馬來西亞近年經濟自谷底翻身，國際資金態度也跟著轉偏多。
此外，不讓印度和馬來西亞專美於前，泰國在歷經連兩年遭MSCI雙降權重後，自去年11月半年度調整以來，已連兩季取得雙升殊榮，本次在新興市場和新興亞洲雙升幅度分為0.0043%和0.0036%。
摩根亞太入息基金經理人羅傑瑞（Jeffrey Roskell）指出，全球景氣穩健復甦，亞洲國家經濟成長力道也跟著轉強，推升市場對亞洲看好度扶搖直上，吸引MSCI自去年5月的半年度調整以來，連續4季單單只調升新興亞洲在新興市場指數權重，儘管本次因屬季度調整，因此權重和幅度都較小，但仍不減國際資金現階段維持相對看好亞洲投資前景的態度。
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