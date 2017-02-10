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中華電1月每股獲利0.46元

2017-02-10  16:06

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信（2412）1月營收187.3億元，年減4.4%；稅後盈餘35.4億元，年減18%；每股盈餘為0.46元。與第一季財測相較，營業收入、稅前

淨利及每股盈餘達成率均超前。

受惠4G及行動上網客戶持續成長，帶動1月份行動加值營收較去年同期提升，惟行動語音營收及銷貨收入較去年同期減少，使得整體行動通信營收較去年同期減少。資

通訊專案營收亦較去年同期下降。

1月份網際網路營收較去年同期成長。寬頻接取營收下降。市內網路則因行動電話及VoIP取代，使得營收減少。

1月份合併營業成本及費用較去年同期微幅下降。其中，行銷相關成本及費用因強化業務所需而增加，商品成本亦增加，抵銷因網路互連費與資通訊專案成本減少之影響。

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  • 中華電信。（記者王憶紅翻攝自中華電信官網）

    中華電信。（記者王憶紅翻攝自中華電信官網）

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