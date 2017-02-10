美律、康控-KY強強聯手 攻蘋果防水耳機訂單

2017-02-10 15:47

〔記者陳柔蓁／台北報導〕美律（2439）與康控-KY（4943）的策略聯盟再添一基石。康控-KY在今日的股東臨時會中，通過私募1000萬股現金增資案，將由最大客戶、大股東美律認購，合作搶灘手機聲學元件市場，尤其康控-KY的防水技術，有利美律拿下蘋果的防水耳機訂單。

揚聲器大廠美律向上游布局，認購連接器廠康控-KY私募上限1000萬股，美律對康控持股比例將從目前的6％提升至15.86％，從第5大股東晉身成第3大股東與第1大法人股東。

私募案經股東臨時會同意後，康控-KY董事長將與美律議價，金額可能為8億元，將在3月底前完成。