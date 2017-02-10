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三大法人買超70億 外資買超55億

台股集中市場三大法人外資買超、投信買超、自營商買超，合計買超新台幣70.8億元。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-02-10  15:05

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超、投信買超、自營商買超，合計買超新台幣70.8億元。

外資今天買超55.81億元，投信買超3.43億元，自營商買超11.56億元。三大法人合計買超70.8億元。

台股今天漲75.41點，收在9665.59點，成交值新台幣1330.44億元。

   

106年02月10日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 2,240,712,830 1,480,919,909 759,792,921
自營商（避險） 5,195,990,500 4,799,439,858 396,550,642
投信 1,741,174,740 1,398,234,220 342,940,520
外資及陸資 38,377,656,378 32,796,083,312 5,581,573,066
合計 47,555,534,448 40,474,677,299 7,080,857,149

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