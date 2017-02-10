台塑4寶1月營收 台塑化破600億元最亮眼

2017-02-10 14:55

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑4寶1月營收出爐，台塑化（6505）營收超越600億元大關、月成長率高達7.4%，但台塑（1301）衰退最多，營收剩下148.75億元、月減率17.2%。台塑表示，主要是因為春節前中國客戶停止拉貨之故，預計2月將會恢復正常。

台塑指出，1月營收148.75億元，與105年12月比較減少30.86億元，衰退17.2%，主要是銷售量差減少31.1億元，受農曆春節假期影響，中國大部份下游加工客戶提前停工而減少購料，並延至元宵節後開工，出貨天數減少，使得銷售量減少許多。

營收同樣較去年12月下滑的南亞（1303）則表示，營收下滑中銷售量差減少25.3億元，銷售價差增加9.7億元，同樣受到春節工作天數減少、下游客戶開工率降低影響較為顯著，使營收下滑；但石化產品在EG市場持續熱絡帶動下，價格提升，營收增加，整體而言全公司合併營收減少6.1%。

南亞特別提到，1月EG營收較去年12月增加3.1億元，主要是中國聚酯行業對EG需求維持強勁，1月雖受春節年假影響，聚酯開動率全月平均仍高達82%，EG行情持續走高，營收及獲利增加。

台化（1326）則同樣面臨春節期間銷售量減少的問題，但OX價格上揚、銷售增加1.2萬噸，萃餘油等回售台塑化增加5.6億元；至於其他產品包括SM、PTA、丙酮產銷調節庫存，銷售量都下降，且彰化廠汽電共生設備操作許可未獲展延被迫停機，R棉等產銷量也減少。

至於台塑化則因為國際油價上漲使得營收大增，台塑化表示，受原料輕油價格走揚，加上產品丁二烯售價大漲帶動下，106年1月烯烴產品平均售價較去年12月每噸高出87美元（乙烯每噸上漲41美元、丙烯上漲43美元、丁二烯上漲888元），再加上1月烯烴廠產能利用率101%，比去年12月平均產能利用率97%高，帶動106年1月烯烴產品總銷售量為70.1萬噸，比105年12月增加2.7萬噸。