台積電1月合併營收766.16億元 月減1.9％ 年增8.1％

2017-02-10 14:21

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠台積電（2330）今公佈1月合併營收約為新台幣766.16億元，月減1.9%、年增8.1%。

台積電日前法說會展望今年營運，預估以美元計價，年營收將成長5%到10%，毛利率可望維持50%高檔，資本支出也規劃在百億元的規模。

但受手機需求減緩與主要客戶調整庫存影響，台積電預估第一季營收將季減8.9%到10%區間，超過法人預期5%左右，第二季營收也會持續下滑。