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群創去年第4季大賺百億元 EPS1.09元優於預期

2017-02-10  14:06

〔記者陳梅英／台北報導〕面板廠群創（3481）今日公布第四季營運成果，群創第四季營收894億元，毛利率22.2%，稅後盈餘109億元，每股稅後盈餘1.09元，表現優於市場預期。

受到2016年2月6日南台灣地震影響，群創全年合併營收總計為2,871億元，

平均毛利率9.1%。稅後盈餘18.7億元，成功扭轉前三季虧損局面，每股稅後盈餘0.19元。

財務方面，群創第四季長短期借款合計561億元，較上一季減少35.4億元，淨負債比9%。存貨周轉天數為31天。

群創2016年第四季整體出貨面積741萬平方公尺，較前一季增加6.4%，液晶面板售價為每平方公尺379元美金。中小尺寸營收為新台幣168億元，較上一季增加10.5%；中小尺寸合併出貨面積53.98萬平方公尺，較前一季減少0.4%

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  • 群創去年第四季大賺百億元，EPS1.09元，優於預期。群創下午將舉行線上法人說明會。（記者陳梅英攝）

    群創去年第四季大賺百億元，EPS1.09元，優於預期。群創下午將舉行線上法人說明會。（記者陳梅英攝）

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