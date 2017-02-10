內資回來了！台股再創波段高點 量創1年半新高
2017-02-10 13:54
〔記者陳永吉／台北報導〕由於美股三大指數連袂創下歷史新高，激勵亞股早盤上演慶祝行情，台股在集中、店頭市場雙股王創新高價帶動下，盤中再度創下波段新高，終場加權股價指數上漲75.41點，收在9665.59點，成交值達1330億元，為一年半來大量。
今天傳產、金融、電子各有類股領風騷，傳產股中水泥股嘉泥（1103）早盤急拉攻上漲停，幸福（1108）、台泥（1101）漲幅也達5%，啟動落後補漲行情，類股漲幅逾4%；造紙股則由榮成（1909）領軍，榮成股價一度攻上漲停、創下21年來新高價，類股漲幅也達2%。
金融股則是由傳出可能發生經營權之爭的新光金（2888）股價表現最為突出，早盤買盤卡位，一度只差2檔漲停，站上9元關卡，創下一年半來新高價，不過隨後獲利賣壓出籠，終場爆出24萬張大量，收了長上影線。
電子股則以雙王表現最為精彩，集中市場股王大立光（3008）因外資不斷調高目標價，今天盤中股價再創新高來到4810元，終場上漲130元；店頭股王精測（6510）則是傳出今年營收成長目標達5成，早盤股價也來到1465元創下新高，但午盤賣壓出籠，終場下跌20元作收。
法人表示，年後內資回流，中小型股強勢，資金行情持續發燒，指數欲罷不能，在Q1作夢行情下，指數短線仍可盤堅向上，不過由於台幣強勢，建議避開外銷概念股，避免踩到Q1財報地雷。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 25歲重拾書本 藝人瑪利亞克服學習障礙拚到碩士
- MLB》史上罕見 作勢故意四壞飆出三振（影音）
- 噎到致命！這4種人吃湯圓要小心
- 「殼牌倉庫」園區土地無法點交 市府將訴訟
- 搭遊輪偷情、卡隨她刷 男挨告性侵不起訴
- 「意見被打槍又不能說沒差」IKEA廣告被罵翻！
- H5N6首例疑指鴨為鵝 防檢局挨轟
- 還是「不來電」 川普只致函習近平
- 無輻射治療心律不整 16歲男孩能放心打球了
- 賴琳恩求歡不麻煩 直接脫光全裸驚到陳乃榮
- 屏東校園半裸女屍命案 死者前男友投案
- 第6位參選人？ 潘維剛擬選黨主席
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai vows to boost tourism industry
- 大盜假面交卻搶走手機 國中生也受害！
- 鍾欣凌接棒侯昌明 黃金時段衝收視
- 打槍無尊告白 成語蕎還原真相
- 《情人節 最潮時光》3
- 《動保所巡迴之旅》12夜導演 讚基隆重罰有魄力
- 迷昏性侵又偷拍 「禿版李宗瑞」判賠40萬
- 《我愛LOGO LOGO愛我》2
- 糖廠生態湖邊坡工程順利 3月底完工
- 恩威並施 台鐵必懲曠職員工 擬增3千人力
- 日職》陽岱鋼神秘早退 巨人教練團回應了
- 吳清鏞傳接宜蘭副縣長 陳定南教育基金會：支持好人才
- MLB》全壘打王風光不再 朴炳鎬沒人要被下放3A
- 醫院保全是賊 盜護理師百萬首飾
- 菜單出糗了！ 竟然有「一夜幹魷魚」
- 永安漁港驚魂 漁船突失火延燒鄰船
- 網球》補助很多？ 謝淑薇：比業餘選手還差
- 台北》公共工程施工慢 市民最不滿
- 死侍吻完讚蜘蛛人有彈跳舌 「他吻功非常好」
- 阿翔單飛超興奮 祈願永離浩子
- 崙背PM2.5超標全年無休 環團邀李進勇反空污
- 籃球》怪物高中生單場92分 對手教頭：根本笑話（影音）
- 日氣象協會預報誤差大 吳德榮：若是氣象局早被...
- 台北》公有市場調租金 東門4年漲4.3倍
- 有事嗎？卡卡超級盃中場秀 被指控在「召喚惡魔」
- 《台北筆記》誠實面對市民感受
- 日本「忍者市長」訪台東 原舞團相迎
- 19歲陳詠芯 自信拚亞洲超模
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：內資回來了！台股再創波段高點 量創1年半新高
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分