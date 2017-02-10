內資回來了！台股再創波段高點 量創1年半新高

2017-02-10 13:54

〔記者陳永吉／台北報導〕由於美股三大指數連袂創下歷史新高，激勵亞股早盤上演慶祝行情，台股在集中、店頭市場雙股王創新高價帶動下，盤中再度創下波段新高，終場加權股價指數上漲75.41點，收在9665.59點，成交值達1330億元，為一年半來大量。

今天傳產、金融、電子各有類股領風騷，傳產股中水泥股嘉泥（1103）早盤急拉攻上漲停，幸福（1108）、台泥（1101）漲幅也達5%，啟動落後補漲行情，類股漲幅逾4%；造紙股則由榮成（1909）領軍，榮成股價一度攻上漲停、創下21年來新高價，類股漲幅也達2%。

金融股則是由傳出可能發生經營權之爭的新光金（2888）股價表現最為突出，早盤買盤卡位，一度只差2檔漲停，站上9元關卡，創下一年半來新高價，不過隨後獲利賣壓出籠，終場爆出24萬張大量，收了長上影線。

電子股則以雙王表現最為精彩，集中市場股王大立光（3008）因外資不斷調高目標價，今天盤中股價再創新高來到4810元，終場上漲130元；店頭股王精測（6510）則是傳出今年營收成長目標達5成，早盤股價也來到1465元創下新高，但午盤賣壓出籠，終場下跌20元作收。

法人表示，年後內資回流，中小型股強勢，資金行情持續發燒，指數欲罷不能，在Q1作夢行情下，指數短線仍可盤堅向上，不過由於台幣強勢，建議避開外銷概念股，避免踩到Q1財報地雷。