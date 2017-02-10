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家登7奈米極紫外光光罩傳送盒 通過ASML機台測試

2017-02-10  13:17

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體載具廠商家登精密（3680）宣布，布局多年的7奈米以下的EUV POD極紫外光光罩傳送盒，已於農曆年前再次通過ASML機台測試，ASML是全球晶片微影設備龍頭廠商，這代表家登取得關鍵技術入場門票，為今年營運注入成長動能。

家登並公布1月營收，因逢農曆年節、上班天數少，且各大客戶已提前在去年12月下訂單備貨，影響家登1月營收僅1.23億元，年減33.49％，公司估計2月營收可回穩，全年成長可期。

家登指出，極紫外光微影技術（EUV）是未來7奈米以下製程，符合線寬標準、提升曝光效率及增加生產力不可或缺的關鍵，為配合全球半導體客戶發展進程，家登同步研發相應的光罩傳載解決方案。

目前通過測試最新版本的EUV POD比照ASML微粒防護的最新標準，與光罩接觸點皆為耐磨材質，能有效減少Particle，提供EUV光罩在製程站間傳送與儲存的高效能防護。家登不斷提升EUV POD極紫外光光罩傳送盒技術與量產能量，持續搶攻關鍵大客戶市占率，備戰半導體新世代新製程。

展望2017年，家登營運策略採「聚焦」主軸，光罩傳載解決方案聚焦EUV，晶圓傳載解決方案聚焦300FOUP（300mm Front Opening Unified Pod）兩大產品線，投入大量研發資源積極拓展EUV及300FOUP相關產品。家登今年上半年是耕耘醞釀期，鎖定半導體各大關鍵客戶，提高主力產品市占率，下半年將展現各產品線積極布局的成果。

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