崇越科技1月份合併營收為18.97億元 逆勢月增近一成
2017-02-10 12:09
〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體材料商崇越科技（5434）今公布1月份合併營收為18.97億元，月成長9.87%；崇越表示，1月份雖逢農曆年節，工作天數減少，但海外環保工程款項挹注，營收逆勢成長近一成。
受惠兩岸半導體產業仍持續暢旺，先進製程產能放量，帶動相關材料矽晶圓、光阻液、石英等銷售成長動能，崇越樂觀看待今年後市。崇越去年全年營收達226.27億元的歷史新高，法人預估稅前每股盈餘將達7元，預期今年仍將續創新高。
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