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MSCI維持台股於2大指數權重不變 3月1日生效

台股在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重維持12.06％不變、「MSCI亞洲除日本指數」權重由14.27％下調至14.24％，在「MSCI全球市場指數」則維持在1.29％不變。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-02-10  11:13

〔記者張慧雯／台北報導〕台股在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重維持12.06％不變、「MSCI亞洲除日本指數」權重由14.27％下調至14.24％，調降0.03個百分點，在「MSCI全球市場指數」則維持在1.29％不變。以「MSCI全球新興市場指數」來看，本次是繼十三度遭調降權重後，首次權重維持不變，最新權重將在3月1日生效。

至於MSCI台灣指數成分股方面，本次沒有新增刪除成分股，本月底指數成分股將為88檔，本次權重調升最多的成分股為鴻海，其權重為8.31％，權重變化增加0.05個百分點，另外有16檔成分股調整流通在外股數。

元大摩臺基金經理人陳思蓓表示，本次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家為印度，權重增加了0.09個百分點；而本次權重調降最高之國家為韓國，權重下調了0.07個百分點。

此次印度為權重調升最多的國家，主要原因是印度是所有國家當中唯一有新增成分股，新增成分股名稱為Grasim Industries，加上其他國家變動幅度不大，使得印度在「MSCI全球新興市場指數」的權重由原先的8.21％增加至8.30％，也因此對其他國家的權重產生排擠效應。

陳思蓓分析，近期全球經濟維持穩健上升，通膨亦持續溫和增長，刺激全球消費力提升，為全球製造業帶來利多，其中台灣為受惠國家之一，舉例來說，1月份日經台灣製造業採購經理人指數為55.6，高於去年第四季的平均值54.5及第三季的平均值51.7，顯示台灣製造業景氣已經出現明顯的改善，並進入穩健增長趨勢，可望進一步支撐中長期股市上漲動能。不過，隨著川普政府上任後，政策也比市場預期來的更激進，後續仍存在不確定性，若川普對貿易協議的態度強硬，或者對進口商品徵收高額關稅，不排除會對台灣股市乃至於全球股市帶來負面衝擊，短期投資人仍須保持謹慎。

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