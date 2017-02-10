MSCI維持台股於2大指數權重不變 3月1日生效
台股在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重維持12.06％不變、「MSCI亞洲除日本指數」權重由14.27％下調至14.24％，在「MSCI全球市場指數」則維持在1.29％不變。（資料照，記者王藝菘攝）
〔記者張慧雯／台北報導〕台股在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重維持12.06％不變、「MSCI亞洲除日本指數」權重由14.27％下調至14.24％，調降0.03個百分點，在「MSCI全球市場指數」則維持在1.29％不變。以「MSCI全球新興市場指數」來看，本次是繼十三度遭調降權重後，首次權重維持不變，最新權重將在3月1日生效。
至於MSCI台灣指數成分股方面，本次沒有新增刪除成分股，本月底指數成分股將為88檔，本次權重調升最多的成分股為鴻海，其權重為8.31％，權重變化增加0.05個百分點，另外有16檔成分股調整流通在外股數。
元大摩臺基金經理人陳思蓓表示，本次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家為印度，權重增加了0.09個百分點；而本次權重調降最高之國家為韓國，權重下調了0.07個百分點。
此次印度為權重調升最多的國家，主要原因是印度是所有國家當中唯一有新增成分股，新增成分股名稱為Grasim Industries，加上其他國家變動幅度不大，使得印度在「MSCI全球新興市場指數」的權重由原先的8.21％增加至8.30％，也因此對其他國家的權重產生排擠效應。
陳思蓓分析，近期全球經濟維持穩健上升，通膨亦持續溫和增長，刺激全球消費力提升，為全球製造業帶來利多，其中台灣為受惠國家之一，舉例來說，1月份日經台灣製造業採購經理人指數為55.6，高於去年第四季的平均值54.5及第三季的平均值51.7，顯示台灣製造業景氣已經出現明顯的改善，並進入穩健增長趨勢，可望進一步支撐中長期股市上漲動能。不過，隨著川普政府上任後，政策也比市場預期來的更激進，後續仍存在不確定性，若川普對貿易協議的態度強硬，或者對進口商品徵收高額關稅，不排除會對台灣股市乃至於全球股市帶來負面衝擊，短期投資人仍須保持謹慎。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 25歲重拾書本 藝人瑪利亞克服學習障礙拚到碩士
- 賴琳恩求歡不麻煩 直接脫光全裸驚到陳乃榮
- 無輻射治療心律不整 16歲男孩能放心打球了
- NBA》聯盟下禁令 不准各隊小編上網互酸
- NBA》「手套」裴頓20號球衣 西雅圖體委會非官方退休
- 自由廣場》被轟炸 被遺忘
- 國民黨內喬不定 林信華宣布脫黨參選宜縣長
- 《情人節 最潮時光》1
- NBA全明星名人賽尬球技 強國男星怕當豬隊友
- MLB》史上罕見 作勢故意四壞飆出三振（影音）
- 屏東校園半裸女屍命案 死者前男友投案
- 自由廣場》文化資產自自燃燃
- 吳清鏞接宜蘭副縣長? 民進黨部主委、議長都反對
- 熱火燒不盡 12連勝同「勇」樣
- 川普移民禁令遭駁回 希拉蕊推特偷酸...
- 胡宇威放炮開工 陳亞蘭只求發發發
- 林志玲伴徐若瑄兒球池玩樂 網友超羨慕！
- 卡卡愛上經紀人 被追問戀情直說「臉好紅」
- 威力彩頭獎連27摃
- 自由廣場》台灣主體 漢文化
- 拒服5天勞役 代價囚22月
- 《我愛LOGO LOGO愛我》5
- 美麗海灘滿布屍體 300餘隻鯨魚擱淺死亡
- 《瘋狂麥斯》美人兒真的懷孕了！喜秀比基尼孕肚照
- NBA》格林飆罵讓他甩低潮 杜蘭特：確實有幫助
- 法核電廠驚爆 五人嗆傷
- 三峽山區驚見男屍 身上有不明傷口
- 12國外賓明晚高雄鬧元宵 日本秋田竿燈祭首次來台
- 蒙面4煞倒車撞 光天化日就想搶
- 謝淑薇母變租霸？欠租30萬垃圾滿屋
- 台日對抗賽 恰恰當隊長領軍出征
- 元宵猜燈謎、搓湯圓 北市動物園好好玩
- 國道不爽被超車竟連開兩槍 惡煞悔稱「太衝動！」
- 竹市YouBike將增15站 竹科也規劃15站
- 普門開「后」門 教練寄託羅培甄
- 1斤5元破盤價！來這裡拔蘿蔔
- 怕球迷沒車搭…後援投手林柏佑 笑稱關門要快
- 台日對抗賽》桃猿12人入選 洪總︰要有企圖心
- 越冷越開花 平地警局梅花罕見怒放
- 市場攤位租金漲價 柯P：會擬定緩漲機制
標題：MSCI維持台股於2大指數權重不變 3月1日生效
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email