2/10重要財經新聞一覽

2017-02-10 09:26

自由時報財經︰薪扣額雙軌制 最慢2019年上路

綜所稅薪資所得採定額扣除，不能列報必要費用，遭大法官認定違憲，兩年內須改善。財政部昨表示，將依大法官要求，薪資所得申報採取「雙軌制」，除了定額扣除之外，讓必要費用較高的薪資所得者有更合理的計算方式，最慢二○一九年上路、二○二○年申報適用。

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