2/10重要財經新聞一覽
自由時報財經︰薪扣額雙軌制 最慢2019年上路
綜所稅薪資所得採定額扣除，不能列報必要費用，遭大法官認定違憲，兩年內須改善。財政部昨表示，將依大法官要求，薪資所得申報採取「雙軌制」，除了定額扣除之外，讓必要費用較高的薪資所得者有更合理的計算方式，最慢二○一九年上路、二○二○年申報適用。
相關新聞請見：薪扣額雙軌制 最慢2019年上路
蘋果日報財經︰進逼台積 英特爾2173億在美建晶圓廠
半導體龍頭英特爾（intel）執行長柯桑尼奇（Brian Krzanich）周三宣布，將加碼投資70億美元（約2173.2億元台幣），完成擱置多年的亞利桑那州Fab 42晶圓廠建案，直接、間接創造1萬個就業機會，成為川普胡蘿蔔加大棒策略下最新響應「美國優先」訴求的企業，並挾在地優勢向台積電（2330）施壓。
工商時報財經︰林義守加碼百億投資南台灣
金雞年報喜！義联集團董事長林義守昨（9日）晚在新春聯誼餐會上，提出今年兩大投資計畫，包括在屏東興建與義大醫院同規模的大型醫院，第一期投資金額為50億元；並計劃在屏東興建2家五星級大型飯店以及VILLA渡假別墅，投資額也高達50億元，未來只要能順利取得土地，即可馬上推動。
中國時報財經︰薪扣額擬採雙軌制 年薪50萬少繳1100 109年報稅適用
大法官釋憲，認定薪資所得只能定額扣除、不能列報必要費用違憲，財政部昨（9）日表示，會依大法官要求，在兼顧量能課稅與簡政便民的原則下，於2019年2月7日前完成修法，最遲2020年5月報稅時適用。屆時薪資所得將從現行定額扣除的單軌制，改為「雙軌」並行，新增定率或核實方式的「實額減除」方式。
經濟日報財經︰熱錢發威 股王股后創天價
熱錢效應發威，台股股王大立光、股后精測昨（9）日股價雙雙創下新天價。大立光終場收在4,610元，上漲140元，精測收在1,390元，股王股后齊步走揚，帶動高價股氣勢，使得台股新春開紅盤後氣勢如虹，量價續揚近逼9,600點，寫下20個月新高。
星島日報財經︰「北水」持續南下 落後中資股發力
市場資金充裕，港股升勢未完，國企指數昨天升穿1萬點大關，收市報10075點，創逾14個月收市新高。雖然恒生指數只升40點，但不少中資股如內銀、航運、建材等均追落後，大市成交增至接近千億元。投資者取態趨向進取，港交所（388）及騰訊（700）的窩輪成交額均超過30億元，較正股還要活躍。
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