台股開盤上漲22.49點 報9612.67點
2017-02-10 09:02
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤上漲22.49點，漲幅0.23％，報9612.67點，成交金額為17.15億元。
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