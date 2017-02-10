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川普承諾公布減稅計畫 美股再創新高

2017-02-10  05:36

〔中央社〕華爾街股市三大指數今天都創下收盤新高紀錄，主因美國總統川普承諾，將很快公布備受期待的減稅計畫。

道瓊工業指數終場上漲118.06點，或0.59%，收在20172.40點。

標準普爾500指數上漲13.20點，或0.58%，收在2307.87點；那斯達克指數上漲32.73點，或0.58%，收在5715.18點。

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