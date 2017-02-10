川普釋利多激勵美股 歐股收紅

2017-02-10 02:36

〔中央社〕美國總統川普承諾，將會很快公布他減稅提案的細節，華爾街股市受激勵再創新高，歐洲主要股市也全部收紅。

在川普發表這項利多消息後，道瓊工業指數和標準普爾500指數雙雙創下歷史新高。

歐洲股市也表現強勢，倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）終場上漲0.6%，收在7229.50點。

法蘭克福股市DAX 30指數上漲0.9%，收在11642.86點；巴黎股市CAC 40指數上漲1.3%，收在4826.24點。